Cupra al polo per testare in condizioni estreme i modelli Born e Formentor VZ5

ROVANIEMI - Cupra ci porta nel profondo nord della Finlandia e più precisamente a Rovaniemi, la capitale della Lapponia situata ai margini del circolo polare artico. Fanno da cornice 17 ettari di piste immerse nella foresta, dove mettere alla prova le caratteristiche dinamiche di due modelli chiave: la nuova Born (100% elettrica) e la performante Formentor VZ5.

Le due auto sono in grado di affrontare condizioni estreme come ghiaccio e neve, con temperature decisamente molto basse? Riescono a dimostrare le caratteristiche tecniche e la loro agilità su superfici con grip praticamente quasi nullo? I percorsi previsti hanno messo alla prova le capacità dinamiche di entrambi i modelli.

Cupra Born, primo veicolo 100% elettrico del marchio, integra la più avanzata tecnologia powertrain, con motori elettrici da 150 CV (110 kW) o 204 CV (150 kW) che forniscono energia alle ruote posteriori. Esiste inoltre una terza versione e-Boost, che porta la potenza massima fino a 231 CV (170 kW), una coppia massima di 310 Nm e un'autonomia fino a 420 km (batterie da 58 kWh) o fino a 548 km (batterie da 77 kWh) e passa 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi.

Il suo DCC sport e l'ESC Sport/ESC Off, rendono l'auto ad alte prestazioni completamente elettrica e incredibilmente dinamica. Lo sterzo progressivo, i freni anteriori più grandi e gli pneumatici più larghi, montati su cerchi in lega da 20'', forniscono un feedback incredibile, creando sicurezza per spingere.

In Lapponia, la Born è stata dotata della pompa di calore opzionale, utile per ottimizzare l’autonomia in condizioni di freddo estremo laddove le temperature possono scendere fino a -20°C.

La Born, con il suo baricentro basso e la distribuzione dei pesi perfettamente simmetrica (50% davanti, 50% dietro), offre un'esperienza perfetta anche in condizioni di guida estrema come quella di Rovaniemi. E per chi ha sempre le mani gelate non preoccupatevi: il volante Cupra può essere riscaldato.

Cupra Born ha superato a pieni voti tutte le prove previste e risulta essere, nonostante il peso, incollata alla neve con un grip non indifferente. In strade completamente innevate, senza la minima indecisione, si ha la sensazione di guidare su tracciati asfaltati.



Formentor VZ5 rappresenta la massima espressione delle prestazioni per Cupra. Prodotto in 7'000 esemplari, combina un telaio avanzato e regolabile con diverse modalità di guida e DCC, sterzo progressivo, una trasmissione a cambiate veloci e la sicurezza della trazione integrale. Il motore cinque cilindri TSI da 2,5 litri di Cupra Formentor eroga 390 CV di potenza e 480 Nm di coppia. Passa da 0 a 100 km/h in 4,2s.

La funzionalità più interessante introdotta con Formentor VZ5 è la modalità Drift, che permette a questo SUV di mostrare tutto il suo carattere ripartendo la coppia sul posteriore e distribuendo in modo indipendente la trazione in ciascuna delle due ruote, grazie al differenziale Torque Splitter.

VZ5 si percepisce essere una supercar camuffata da SUV, con prestazioni tirate all’estremo e una leggerezza in grado di assicurare il massimo del divertimento. Anche in questo caso la Formentor VZ5 ha superato le prove a pieni voti mostrando appieno il DNA Cupra, che risulta essere la garanzia per il piacere di guida.

Omar Milani