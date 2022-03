ID.Buzz: pronto all’avventura come il vecchio Bulli

Volkswagen ha raggiunto nuove vette di eccellenza nella rielaborazione di una delle sue iconiche vetture: il nuovo ID.Buzz, il van elettrico che mira a raccogliere l’eredità del mitico Bulli, non ha deluso. La casa tedesca ha finalmente alzato il sipario sull’attesissimo van elettrico, il cui design si basa su un aggiornamento in chiave futuristica delle linee del Bulli: guardi l’ID.Buzz ed è impossibile non ricordare il suo predecessore, ma il nuovo furgoncino Volkswagen presenta soluzioni tecniche innovative, che lo rendono estremamente confortevole.

Su tutte il pacco batterie integrato in basso nel pianale per non togliere spazio all’abitabilità interna: le misure dell’ID.Buzz - lungo 4,71 metri, largo 1,98 e largo 1,93, con un passo di 2,98 metri - assicurano una grande quantità di spazio all’interno, assicurando la massima comodità anche ai passeggeri più alti. Inoltre non mancano una gran quantità di vani portaoggetti, tasche nei sedili e prese USB. Il bagagliaio è enorme: in configurazione 5 posti parte da 1.121 litri di capacità minima, che aumenta con lo scorrimento dei sedili che, se reclinati, aumentano lo spazio di carico a 2.205 litri. E parliamo della versione base, mentre quella commerciale (Cargo) sarà ancora più spaziosa. Tanta la tecnologia a disposizone di conducente e passeggeri, come tradizione ormai per i modelli ID: l’ID.Buzz è dotato di un display da 5’’3 dietro il volante per la strumentazione e di uno schermo centrale da 10’’ o 12’’ per l’infotainment. Numerosi i sistemi di assistenza alla guida: dalla frenata d'emergenza assistita al Lane assist.

Il motore è lo stesso di ID.3 e ID.4, ovvero di un propulsore da 204 Cv e 310 Nm di coppia con velocità massima limitata a 145 km/h alimentato da batteria agli ioni di litio da 77 kWh per 400 km di autonomia: per caricare l’80% servono 30 minuti a 170 kW di potenza. L’ID.Buzz può inoltre restituire energia alla rete domestica ed è dotato di “Plug & Charge”, sistema che consente di attaccarsi alle stazioni di ricarica rapida senza l’uso di app.

Volkswagen