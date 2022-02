Cupra: nel 2022 due nuove auto e l’approdo nel metaverso

Crescere nelle vendite e come brand, nel mondo reale e in quello virtuale. Questi gli obiettivi che si pone Cupra annunciando alcune importanti novità che riguardano da una parte le nuove vetture in arrivo sul mercato e dall’altro l’espansione del marchio sulle nuove piattaforme di interazione digitale: un’operazione complessiva denominata come Cupra2. Quest’anno, infatti, il brand spagnolo raddoppierà la propria gamma con due nuovi modelli, che andranno ad aggiungersi al Cupra Tavascan - il secondo veicolo al 100% elettrificato, in arrivo nel 2024 - e all’UrbanRebel, auto elettrica pensata per la mobilità urbana, per la quale invece bisognerà attendere il 2025.

Ma il progetto più intrigante del mondo Cupra2 è rappresentato da Metahype, l’interpretazione che Cupra dà del metaverso, ovvero il mondo parallelo considerato il futuro di internet, l’insieme di spazi virtuali da poter vivere attraverso la presenza di un avatar. Con Metahype, Cupra potrà contare su un proprio hub all’interno del metaverso nel quale creare nuovi contenuti ed esperienze dedicate ai propri clienti. Tra queste esperienze innovative rientrerà la Cupra2 Experience, una competizione dedicata alle UrbanRebel che, secondo Cupra, è dstinata a rivoluzionare il mondo del racing: nella Cupra2 Experience, spiega il direttore Strategia, Sviluppo Business e Operazioni di Cupra Antonino Labate, “quello che guidi è reale, ma quello che vedi è virtuale”.

Prima del lancio di Cupra2 Experience, Cupra metterà all’asta il primo NFT - acronimo che sta per non fungible tokens e identifica i certificati digitali che attestano la proprietà, l’autenticità e l’unicità di un bene - dell’UrbanRebel: chi se lo aggiudicherà potrà dunque diventare il primo pilota nella storia della Cupra2 Experience.

