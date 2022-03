Lusso e tecnologia nella nuova Audi A8

Lusso, comfort e performance, il tutto in una nuova veste estetica: l’Audi A8 torna con una serie di importanti novità, volte a rendere più emozionante e completa l’esperienza di guida a bordo dell’ammiraglia del brand tedesco. La nuova Audi A8 - ordinabile in Svizzera già da dicembre 2021, i primi modelli arriveranno a marzo - presenta un design riprogettato e 11 differenti colorazioni, da arricchire attraverso il pacchetto esterno S line oppure quello look nero.

Tra le novità tecniche rientrano i nuovi fari a LED Matrix digitali con tecnologia DMD: ogni proiettore è composto da 1,3 milioni di microspecchi che scompongono la luce in pixel e li controllano con precisione massima. Di serie, inoltre, la nuova ammiraglia Audi presenta il sistema di navigazione MMI plus che contiene il sistema di infotainment di terza generazione MIB 3, i servizi online Audi e il Car-2-X di Audi Connect. Ben 40 i sistemi di assistenza alla guida, alcuni dei quali disponibili separatamente come l’assistente di visione notturna. In quanto a performance, l’A8 non delude, anche grazie a una vasta gamma di motori a disposizione.

Si va dal V6 TDI alla trazione ibrida plug-in TFSI, che combina un motore termico V6 TFSI con uno elettrico, fino al 4.0 TFSI della S8, il modello sportivo della serie che eroga 571 Cv e 800 Nm di coppia ed è dotato di trazione integrale quattro con differenzale autobloccante, sospensioni attive previdenti (che scaricano o caricano su ogni ruota individualmente attraverso un apposito motore elettrico). I modelli ibridi plug-in (ovvero l’A8 60 TFSI e quattro e l’A8 L 60 TFSI e quattro) hanno una batteria che immagazzina 14,4 kWh, esprimendo una potenza di 462 Cv e 700 Nm di coppia.

Audi