bZ4X, il primo suv elettrico Toyota

Nonostante le dichiarazioni del suo numero Akio Toyoda, che qualche tempo fa aveva definito l’auto elettrica “sopravvalutata” , Toyota ha portato avanti il progetto del suo primo suv completamente elettrico, presentato qualche giorno fa. Si chiama bZ4X ed è un’auto che si fa notare immediatamente per il design muscolare, identiche a quelle del concept presentato in primavera al Salone di Shanghai. L’estetica è piuttosto aggressiva e sportiva, un aspetto sottolineato anche dalla presenza degli spoiler su lunotto e portellone e del sottoscocca carenato.

La bZ4X è sviluppata sulla piattaforma e-TNGA, realizzata appositamente per i veicoli elettrici, e può essere disponibile in varie versioni: nella più performante, la 4WD, la nuova Toyota monta due motori sviluppati in collaborazione con Subaru, uno all’anteriore e uno al posteriore, da 80 kW l’uno per un totale di 217 Cv e 336 Nm: con questa propulsione, la bZ4x si spinge fino a 160 km/h e accelera da zero a 100 km/h in 7’’7. Esiste poi una versione meno potente, con trazione solo anteriore da 204 Cv e 265 Nm che comunque assicura un certo sprint, con accelerazione da zero a 100 km/h in 8’’4.

La batteria è da 71,4 kWh e permette alla bZ4X di toccare i 450 km di autonomia in ciclo WLTP. Ma l’aspetto più interessante è che il cliente può richiedere il tetto con pannelli solari integrati in grado, secondo Toyota, di far percorrere fino a 1.800 km in più ogni anno. Interessanti anche i tempi di ricarica: collegata a una rete di ricarica rapida da 150 kW la bZ4X raggiunge l’80% della batteria in 30 minuti. Quanto agli interni, il passo di 2,85 rende la bZ4X molto spaziosa: il volante in stile cloche e l’enorme display per l’infotainment conquistano lo sguardo.