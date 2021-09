La nuova Sportage – un SUV all’avanguardia progettato e sviluppato per l’Europa

Prima versione europea Sportage nei 28 anni di storia del modello

La nuova variante ibrida plug-in si aggiunge alla gamma Sportage, offrendo una straordinaria efficienza e una guida esclusivamente elettrica a zero emissioni

Il nuovo design della Sportage, ispirato alla natura, assume una forma fluida, audace, sofisticata e organica

Interni all’avanguardia con un display curvo integrato di ultima generazione concentrato sul conducente

I visitatori di IAA Mobility (7-12 settembre) possono trovare Kia a Odeonsplatz; lo Show tedesco si tiene infatti, per la prima volta, a Monaco di Baviera

Kia Europe oggi ha presentato la Sportage tutta europea, che è stata accuratamente realizzata per stabilire nuovi punti di riferimento nel segmento SUV in Europa. Essa combina un design degli esterni agile ma robusto e allo stesso tempo moderno con interni premium all’avanguardia, caratterizzati da un display curvo integrato dotato dei più recenti progressi della tecnologia della connettività.

Basata su una nuova architettura, la Sportage europea beneficia di un programma di ingegneria high-tech con focus europeo che ha realizzato un passo ottimale insieme a dimensioni e proporzioni ideali per le strade europee. Questo approccio meticoloso ha contribuito a creare un SUV che si adatta perfettamente alle esigenze europee, sottolineando la sua praticità e usabilità quotidiana. Un pacchetto così innovativo e su misura ha inoltre portato a un aumento sostanziale della capacità del bagagliaio, dell’altezza dell’abitacolo e dello spazio per le gambe (il migliore della categoria per i passeggeri posteriori) rispetto al modello Sportage uscente.

I propulsori ibridi all’avanguardia migliorano ulteriormente le capacità della Sportage europea, contribuendo a ridurre drasticamente le emissioni e a migliorare il consumo di carburante. Il modello ibrido plug-in (PHEV) avanzato costituisce un’altra novità per la Sportage europea, realizzando una guida esclusivamente elettrica senza emissioni in grado di coprire la maggior parte dei viaggi quotidiani da casa al lavoro o per le necessità di spesa di tutti i giorni. I più recenti motori a combustione interna a benzina sono inoltre disponibili in varie versioni di efficienza e potenza, assicurando alla Sportage una copertura totale del mercato europeo.

Per creare un’esperienza di guida dinamica, coinvolgente e ottimale per le strade europee, la nuova Sportage debutta con numerose innovazioni tecnologiche estremamente avanzate. L’Electric Control Suspension (ECS) di nuova generazione offre un comfort ottimale e livelli di sicurezza superiori in ogni momento grazie al costante controllo in tempo reale delle sospensioni. Il nuovo Terrain Mode conferisce alla Sportage eccezionali funzionalità di guida in condizioni più difficili come neve, fango e sabbia, permettendo ai detentori di dedicarsi ad attività ricreative più avventurose.

La nuova Sportage è anche leader nella sicurezza, grazie a sistemi high-tech sia passivi sia attivi, tra cui la completa eccellenza di fama mondiale della casa automobilistica: i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

La nuova versione europea della Sportage è un’aggiunta essenziale alla nuovissima famiglia di quinta generazione, di cui il primo membro – una variante a passo lungo – è stato presentato a luglio.

«La nuovissima Sportage è stata attentamente progettata, sviluppata e perfezionata specificamente per l’Europa, superando così i confini e stabilendo nuovi punti di riferimento nel segmento dei SUV», ha affermato Jason Jeong, presidente di Kia Europe.

«Con il suo lungimirante design e i suoi interni pionieristici, la nuova Sportage combina una presenza dinamica su strada all’esterno con un abitacolo premium di prima classe, focalizzato sul conducente, che vanta le più recenti caratteristiche tecnologiche innovative».

«La nuova Sportage è anche dotata di tecnologie avanzate di elettrificazione del powertrain – abbiamo modelli ibridi efficienti ed ecologici che possono soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Con una gamma completamente elettrica a zero emissioni, il nuovo modello Sportage ibrido plug-in sottolinea inoltre la missione di Kia di accelerare la mobilità sostenibile in tutta Europa», ha aggiunto Jeong.

Impatto visivo immediato

Una nuova identità di design basata su una filosofia audace e coraggiosa

Gli esterni della nuova Sportage stabiliscono nuovi confini di design, conferendole una presenza d’impatto sulle strade europee.

Linee tese e nette si sviluppano lungo il corpo raffinato, amplificando le ricercate tensioni stilistiche. Allo stesso tempo, le superfici pulite ma robuste si uniscono alla grafica intricata per dare al SUV una presenza su strada dinamica e assertiva.

Presentato all’inizio di quest’anno con grandi lodi da parte della comunità del design, il nuovo linguaggio di design di Kia – Opposites United – è al centro della nuova Sportage, influenzando ogni elemento del suo aspetto e carattere.

Questa filosofia provocatoria e coraggiosa si basa su cinque pilastri: Joy for Reason, Power to Progress, Technology for Life, Tension for Serenity e Bold for Nature. L’ultimo pilastro – Bold for Nature – ha profondamente influenzato la creazione del design della nuova Sportage, incarnando il mondo naturale e creando un’identità di design con una forma audace, emozionale, moderna ma organica.

Nella parte anteriore, la nuova Sportage esibisce una forma di design precisa e intricata con la sua grafica della griglia nera dettagliata che si estende per tutta la larghezza del frontale. La grafica tecnica riunisce le principali caratteristiche anteriori della nuova Sportage, presentando un look sorprendente. La griglia collega la moderna griglia Tiger Nose di Kia alle caratteristiche luci DRL LED a forma di boomerang dallo stile futuristico, che a loro volta creano solide linee di confine per i sorprendenti fari anteriori Matrix LED, noti anche come sistema di illuminazione anteriore intelligente.

Rendendo omaggio alla sua eredità sportiva, il profilo laterale della nuova Sportage crea una presenza su strada entusiasmante con linee tese che tagliano le superfici pulite ma raffinate del corpo fondendo perfettamente i volumi contrastanti.

Un’altra novità per la nuova gamma Sportage in Europa è il tetto nero, ora disponibile con il nuovo modello, che contribuisce ad accentuare il profilo sportivo e a sottolineare il montante C architettonicamente dinamico. L’aggiunta di una linea di cintura cromata colpisce sul retro della nuova Sportage, creando linee armoniose con lo spoiler posteriore che va ad aggiungere ulteriore valore al pedigree sportivo della vettura.

La Sportage europea mantiene la sua forte presenza su strada sul retro con un design fastback, vigoroso e spiovente, che sfocia nelle luci posteriori, realizzate in modo da apparire incastonate nel corpo con estrema precisione. I fari posteriori a rasoio sono collegati da un sottile design orizzontale, dando l’impressione che la nuova Sportage abbia una larghezza sorprendente quando vista dal retro.

A seconda delle specifiche e del modello, la nuova Sportage è dotata di ruote da 17 pollici, 18 pollici o 19 pollici top di gamma.

Spazio interno all’avanguardia

L’abitacolo, accuratamente realizzato, combina tecnologia avanzata e stile contemporaneo

Gli interni della nuova Sportage giocano con l’audacia nel carattere, la morbidezza nelle qualità e l’innovazione nella tecnologia, creando uno spazio orientato al conducente veramente all’avanguardia. L’abitacolo è stato accuratamente realizzato per fondere una tecnologia di ultima generazione con caratteristiche di lusso, materiali pregiati e stile moderno.

Al centro del moderno abitacolo della nuova Sportage si trova un display curvo, integrato splendidamente, scolpito con touchscreen e prese d’aria sportive finemente dettagliate. Il display curvo attraversa la parte anteriore dell’interno, dando all’abitacolo una larghezza e una profondità notevoli.

Il touchscreen high-tech da 12,3 pollici e il controller integrato avanzato fungono da centro nevralgico per le esigenze di connettività, funzionalità e usabilità del conducente e del passeggero. Entrambi i sistemi sono stati creati per essere facili da usare, altamente intuitivi e sensibili al tocco. Il cruscotto da 12,3 pollici è dotato di un display a cristalli liquidi TFT di ultima generazione per offrire una grafica incredibilmente precisa e chiara. Con una connettività high-tech così avanzata e sicura, la nuova Sportage beneficia degli ultimi aggiornamenti di software e mappe via etere. Il software di connettività avanzato della nuova Sportage europea permette agli utenti di connettersi con il proprio veicolo da remoto tramite l’applicazione per smartphone Kia Connect. Inoltre, la tecnologia interattiva e facile da usare offre agli utenti l’accesso a funzioni chiave di bordo come i servizi Kia Live, la navigazione online, il riconoscimento vocale online e l’integrazione del calendario dallo smartphone. L’applicazione Kia Connect garantisce completa tranquillità agli utenti, che con un semplice tocco possono controllare se la loro Sportage e i finestrini siano chiusi, e totale comodità informandoli su dove hanno parcheggiato esattamente il loro SUV.

Una console centrale ergonomica è stata posizionata in modo ottimale per il conducente e il passeggero anteriore, fornendo spazio, configurazione del sistema operativo, portabicchieri e interruttori soft-touch su un profilo rialzato accanto al quadrante del cambio shift-by-wire. Un attacco per la ricarica dello smartphone offre una ricarica wireless di 15 W ad alta velocità.

Nell’abitacolo sono stati utilizzati materiali di altissima qualità, sontuosi al tatto, mentre le dinamiche opzioni di colore aggiungono vivacità ed energia. I sedili del conducente e del passeggero anteriore combinano innovazione e comfort in un design sportivo e snello.

L’intelligente spazio interno della Sportage europea, che combina praticità, funzionalità e versatilità, è sostenuto da un passo compatto di 2.680 mm, una larghezza di 1.865 mm, una lunghezza di 4.515 mm e un’altezza di 1.645 mm. Ciò è risultato in un pacchetto leader in termini di spazio per le gambe, di altezza dell’abitacolo e di capacità del bagagliaio. La Sportage europea offre 996 mm di spazio per le gambe per i passeggeri dei sedili posteriori, mentre l’altezza dell’abitacolo nella parte retrostante è di 998 mm. La capacità del bagaglio è di 591 litri (VDA). Per massimizzare la convenienza, i sedili posteriori possono essere abbassati secondo una divisione 40:20:40, consentendo uno spazio di carico di 1.780 litri.

Completamente immersivo, il suono surround in auto è offerto agli occupanti della nuova Sportage tramite un sistema audio premium Harman Kardon di altoparlanti leader del settore.

La nuova Sportage europea è disponibile anche in una veste dal design ancora più sportivo e dinamico che accentua ulteriormente la natura energica del SUV. Il modello GT-Line usa la sua forma di crossover SUV a pieno titolo, con colori di carrozzeria intensi e vivaci. Gli interni giocano con forti contrasti tra bianco e nero, regalando alla GT-Line un ambiente vivace e sportivo.

Propulsori avanzati

Al cuore della nuova Sportage europea risiedono efficienza, potenza e prestazioni

La nuova Sportage sarà lanciata con una gamma completa di propulsori potenti, reattivi ed efficienti, incluse tecnologie ibride elettriche all’avanguardia e motori IC a benzina puliti di ultimissima generazione.

Fin dall’inizio, la nuova Sportage era destinata ad abbracciare le ultime tecnologie di propulsori elettrificati, rendendola uno dei SUV più efficienti sul mercato. Sviluppati su un’architettura avanzata che comprende le innovazioni di elettrificazione del powertrain, entrambi i modelli ibrido (HEV) e ibrido plug-in (PHEV) della nuova Sportage europea offrono un pacchetto SUV ecologico senza compromessi.

La progettazione dei modelli HEV e PHEV è stata pensata con cura per evitare un qualsiasi impatto sullo spazio dei passeggeri e dei bagagli. Per i modelli HEV, il pacco batteria è posto sotto i sedili posteriori, lasciando uno spazio per le gambe uguale alle Sportage con motore IC. Per la Sportage PHEV, la batteria ad alta tensione è posizionata centralmente tra i due assali sotto il corpo del SUV, garantendo una distribuzione equilibrata del peso e uno spazio interno pratico, confortevole e versatile.

La Sportage PHEV presenta il premiato motore da 1,6 litri T-GDI di Kia, un motore elettrico di trazione a magnete permanente da 66,9kW e un pacco batteria agli ioni di litio da 13,8kWh. La combinazione di propulsori offre una potenza totale del sistema di 265 CV, con 180 CV provenienti dal motore IC.

La batteria all’avanguardia della Sportage PHEV è dotata di un’unità di gestione della batteria high-tech che monitora costantemente lo stato della batteria, inclusi fattori come la corrente, la tensione, l’isolamento e la diagnosi dei guasti. Il pacco presenta inoltre un’unità avanzata di monitoraggio delle celle che misura e monitora la tensione e la temperatura delle celle.

Il modello Sportage HEV beneficia altresì dell’acclamato motore 1,6 T-GDI 180 CV di Kia. È dotato di un motore elettrico di trazione a magnete permanente da 44,2 kW e di una batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh. La potenza totale del sistema della Sportage HEV è di 230 CV.

Il nuovo motore 1,6 T-GDI è inoltre disponibile nella nuova line-up Sportage con un sistema mild hybrid (MHEV) che è stato sviluppato per ridurre le emissioni e ottimizzare la semplicità. Esso combina una maggiore efficienza con prestazioni sportive, generando una potenza di 150 CV o 180 CV. L’unità a quattro cilindri offre una maggiore efficienza del carburante attraverso un processo di combustione nuovo e ottimizzato, tecnologie di raffreddamento e misure di riduzione dell’attrito, tra cui un sistema integrato di gestione termica avanzato e l’uso di un cuscinetto a sfera a basso attrito.

Il motore 1,6 T-GDI è accoppiato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 velocità (7DCT), tuttavia è disponibile anche un cambio manuale a 6 velocità (MT).

Tutti i modelli europei della Sportage sono dotati della tecnologia Idle Stop and Go di Kia che spegne il motore quando l’auto è ferma, offrendo un ulteriore risparmio di carburante e una riduzione delle emissioni. È possibile azionare la funzione ISG utilizzando la tecnologia ADAS leader del settore di Kia, che prevede se e quando l’ISG debba essere attivata, come ad esempio quando il veicolo si avvicina a un segnale di stop o a un incrocio. Questa combinazione evita inutili operazioni di arresto e avvio del motore e informa in ogni momento il conducente sullo stato corrente dell’ISG.

Un’ottima guida in tutti gli ambienti

La Sportage europea beneficia del nuovo Terrain Mode e del nuovo ECS

Basato sulla nuova architettura N3 dell’azienda, ogni elemento della nuova Sportage è stato progettato e sviluppato per migliorare la caratura premium del SUV.

La creazione di un nuovissimo Terrain Mode, che fa il suo debutto nella quinta generazione Sportage, rappresenta una novità per la Sportage. Sviluppato per i detentori Sportage che vogliono godere di avventure all’aperto e attività di svago, il Terrain Mode estremamente avanzato regola automaticamente le impostazioni della Sportage in modo che il veicolo possa realizzare una dinamica di guida ottimale per qualsiasi condizione stradale e in qualsiasi ambiente, tra cui neve, fango e sabbia.

Una volta usciti dal Terrain Mode, la Sportage passa di default al Drive Mode, e il guidatore può selezionare tra le sotto-impostazioni Comfort, Eco o Sport. Per comodità e maggiore sicurezza, tutte le modalità di guida sono visualizzate sul cruscotto digitale ad alta risoluzione.

La nuova piattaforma ha anche fortemente influenzato le caratteristiche di guida della nuova Sportage, combinando una guida raffinata, stabile e confortevole con una gestione agile e dinamica. Un sistema avanzato di sterzo e sospensioni, che è stato meticolosamente messo a punto, contribuisce a riunire queste qualità.

Il nuovo Electric Control Suspension (ESC) offre un comfort ottimale e livelli di sicurezza superiori in ogni momento grazie al costante controllo in tempo reale delle sospensioni. Un sistema AWD a controllo elettronico assicura che la potenza sia distribuita in modo ottimale tra le ruote anteriori e posteriori a seconda delle condizioni della strada e delle situazioni di guida, non solo migliorando ulteriormente le prestazioni di guida ma anche aumentando la sicurezza e l’efficienza.

«DRIVE WiSE» è leader nella sicurezza

La Sportage è caratterizzata dalle più recenti tecnologie di sicurezza passive, attive e ADAS

Avendo come priorità assoluta la sicurezza in fase di progettazione, la Sportage di quinta generazione è uno dei veicoli più sicuri della sua classe.

Sotto l’elegante design esterno della nuova Sportage vi è una struttura rinforzata e leggera che ha un’elevata rigidità torsionale. La nuova Sportage ha diverse applicazioni del sistema di sicurezza e della struttura, tra cui l’airbag del conducente, l’airbag del passeggero, gli airbag a tendina laterali, l’airbag centrale del sedile anteriore e gli airbag laterali bassi.

L’acclamata tecnologia ADAS (Advanced Driver Assistance System) di Kia sviluppata internamente – nota anche come «DRIVE WiSE» – aiuta la nuova Sportage a evitare potenziali pericoli, proteggendo completamente i passeggeri e gli altri utenti della strada in ogni viaggio. Come parte del pacchetto «DRIVE WiSE» ADAS, la nuova Sportage dispone del sistema di assistente anti-collisione leader del settore di Kia con funzionalità Junction Turning, che contribuisce a evitare collisioni con auto in arrivo quando si svolta a sinistra agli incroci.

L’assistente in autostrada (HDA) mantiene una distanza e una velocità impostate dal veicolo davanti quando si guida in autostrada e contribuisce a centrare la nuova Sportage nella sua corsia. L’HDA può inoltre regolare la velocità del veicolo secondo il limite di velocità.

Lo Smart Cruise Control basato sulla navigazione (NSCC) aiuta a guidare la nuova Sportage a una velocità sicura in autostrada utilizzando i dati di navigazione in tempo reale. Estendendo ulteriormente la portata dell’NSCC per le parti di autostrada dove ci sono angoli e curve, la tecnologia riduce automaticamente la velocità di viaggio prima di incontrare l’angolo o la curva. Tornando al ‘rettilineo’ dell’autostrada, l’NSCC ripristina il limite di velocità al livello originale.

La nuova Sportage europea dispone inoltre della tecnologia di assistente di limite di velocità intelligente (ISLA) che avverte se l’auto sta superando il limite di velocità.

Nellʼutilizzo degli indicatori di direzione per il cambio di corsia, se sussiste il rischio di collisione con un veicolo sul retro un nuovo sistema di Assistente angolo cieco (BCA) invia un segnale di avviso al conducente. Dopo l’avviso, se il rischio di collisione aumenta il BCA controllerà attivamente la nuova Sportage per contribuire a evitare una collisione. Il BCA è attivo anche in situazioni quali le manovre di parcheggio parallelo, aiutando ulteriormente a evitare collisioni con veicoli posteriori. Anche un monitoraggio di angolo cieco (BVM) è incluso nella nuova Sportage e migliora ulteriormente la sicurezza e la visibilità del conducente quando si cambia corsia visualizzando un’immagine posteriore in tempo reale del veicolo sul cruscotto.

L’assistente di parcheggio intelligente da remoto (RSPA) aiuta il conducente a parcheggiare o uscire da remoto da un parcheggio dall’esterno del veicolo. Le manovre di parcheggio sono ulteriormente migliorate con l’aggiunta della tecnologia di monitoraggio posteriore (RVM) e di monitoraggio circostante (SVM), che visualizza in tempo reale riprese video del veicolo e dei suoi dintorni.

Lancio digitale e debutto all’IAA Mobility

La nuovissima Sportage per il mercato europeo di Kia ha fatto il suo debutto durante un evento di lancio digitale live mercoledì 1 settembre sui canali Kia.

La nuovissima Sportage europea – compreso il pionieristico modello PHEV – farà il suo debutto nel mondo reale in occasione del primo IAA Mobility Show. A Monaco, i visitatori di IAA Mobility (7-12 settembre) possono trovare Kia a Odeonsplatz.

