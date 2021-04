Da Miloo le Beast per rivoluzionare la mobilità urbana

Ridefinire la mobilità quotidiana per le nuove generazioni, offrendo mezzi di trasporto elettrici a due ruote innovativi. È questa la missione di Miloo, azienda fondata da Anna Bory e Daniel Van Den Berg a Ginevra nel 2019 che dichiara di volersi ispirare a quanto fatto da Tesla nel mondo dell’automotive per rivoluzionare e-bike e monopattini elettrici. Queste motivazioni sono state tradotte nel Mighty Beast e nel Cruisy Beast, i due modelli di punta del brand che si differenziano da altre proposte sul mercato per l’approccio con il quale sono stati realizzati: gli ingegneri Miloo non hanno pensato di produrre una versione elettrica di una bici e di un monopattino, ma hanno iniziato la loro progettazione da zero.

Un esempio è dato dal sistema (opzionale) a doppia batteria della Mighty Beast, e-bike pensata per muoversi agilmente nel traffico cittadino, con un’autonomia che può raggiungere i 180 km (90 km con una sola batteria) e una potenza di 750 W, con picco di 1250 W, in grado di offrire una velocità massima di 45 km/h. Nel Cruisy Beast l’innovazione sta nella struttura a tre ruote, che rende questo monopattino estremamente stabile, sicuro e performante: può toccare i 25 km/h di velocità massima, con un’autonomia di 60 km assicurata dalla batteria da 504 Wh targata Samsung.

E un grande contributo in termini di comfort lo danno le tre gomme da 200x500mm dotate di sistema per l’assorbimento delle irregolarità del fondo stradale. “La vita è troppo breve per passarla nel traffico - le parole di Van Den Berg - stare seduti nel traffico è il passato. In città abbiamo bisogno di muoverci su due ruote mentre siamo connessi, veloci e sicuri. Sono queste le priorità con cui abbiamo realizzato le nostre Beast”.