Jeep Wrangler diventa elettrica: nasce la Magneto

Da tempo annunciata da Jeep, la versione elettrica della Wrangler è finalmente realtà. La casa americana ha lanciato alcune immagini della sua vettura a emissioni zero, che verrà presentata in maniera ufficiale durante l’Eastern Safari, il raduno che Jeep tiene nel deserto del Moab. La Magneto - questo il suo nome - è ancora un prototipo ma rappresenta una grande novità perché è il primo modello Jeep completamente elettrico. Si tratta di una 4x4 derivata dalla Wrangler 4xe ibrida e la parentela con l’altra Jeep è sottolineata da alcune soluzioni tecniche.

La Magneto è infatti alimentata da una batteria da 70 kWh formata da quattro unità che non sono attaccate una all’altra, ma distribuite in diversi punti della vettura: una al posto del serbatoio della benzina, una vicina alle ruote anteriori, una nel cofano e una nel baule posteriore. Jeep motiva questa “scissione” della batteria con ragioni di migliore equilibrio della vettura, in realtà è possibile che gli ingegneri abbiano adottato questa soluzione perché non hanno potuto modificare più di tanto il telaio della Wrangler termica da cui la Magneto deriva. Fa pensare a questa ipotesi anche il fatto che la Magneto abbia un solo motore elettrico e una trazione integrale di tipo tradizionale, con albero di trasmissione, una soluzione ormai scarsamente utilizzata nel mondo delle vetture elettriche di nuova generazione.

Il motore, comunque, si fa apprezzare, esprimendo 290 Cv e 370 Nm di coppia massima, con un’accelerazione da zero a 100 km/h in 6’’8. Jeep non ha comunicato l’autonomia della Magneto, né la velocità di ricarica della batteria. Per i dettagli ci sarà tempo: la notizia è che anche Jeep è entrata nel mondo dell’elettrico.

Jeep