Rimac, test estremi per la C_Two

Rimac prosegue nello sviluppo della sua C_Two, hypercar elettrica dotata di un powertrain da 1.914 Cv e 2.300 Nm di coppia, in grado di toccare i 412 km/h e sprigionare un’accelerazione da zero a 100 km/h in soli 1,9. La casa croata ha testato la C_Two in una speciale camera climatica per provarne la resistenza a temperature estreme: con la temperatura esterna a -28°C, è stato acceso il climatizzatore che è riuscito a scaldare l’auto.