Spring, la primavera Dacia è elettrica

Auto affidabili e pratiche a prezzi super-competitivi. Sin dalla sua nascita, è stata questa la filosofia di Dacia, brand che non ha abbandonato i suoi standard anche ora che s’è gettato nel mondo della mobilità elettrica. Ecco perché era molto attesa la nuova Spring, elettrica che arriva in Ticino con prezzi attorno ai 20mila CHF e tre differenti versioni: oltre alla base, infatti, ci sono la Business, destinata agli operatori di car sharing, e la Cargo, una versione senza sedili posteriori e con volume di carico pari a 1.100 litri, perfetta per chi effettua consegne per lavoro.

La Spring è essenzialmente un suv compatto disponibile in due diversi allestimenti, Comfort e Comfort Plus: nel primo sono di serie il climatizzatore manuale, la radio Bluetooth, le luci diurne a LED, i cerchi da 14’’, il limitatore di velocità. Nella Plus si aggiungono dettagli estetici, come gli inserti arancioni sulle portiere, il navigatore con schermo touchscreen da 7 pollici e sistema di mirroring dello smartphone, i sensori di parcheggio, la retrocamera e la vernice metalizzata. Poco lusso, dunque, ma tanta sostanza per una vettura che assicura 230 km di autonomia nel ciclo WLTP che in quello cittadino toccano la cifra non insignificante di 305 km.

Merito del motore 100% elettrico da 44 Cv e soprattutto della batteria da 27,4 kWh ricaricabile in 8 ore che diventano appena 50 minuti però attraverso il caricabatterie a corrente continua da utilizzare in una stazione di ricarica rapida. Buono il livello generale di comfort anche grazie al bagagliaio da 270 litri, non male per un’auto pensata comunque soprattutto per la mobilità cittadina.

Dacia