Crow eGravel: bici o e-bike?

È una bici o un’e-bike? Difficile rispondere a questa domanda guardando la eGravel, due ruote realizzata dall’azienda spagnola Crow. Si tratta infatti di una bici dal design molto particolare, pensata per essere utilizzata con pedalata assistita ma anche come una normale bicicletta, una volta estratto il motore e la batteria nascoste nel telaio per rendere la struttura più leggera. Il blocco composto da powertrain e batterie integrato nel tubo obliquo può infatti venire smontato con facilità, rendendo più leggera la eGravel di 3,3 Kg e con un peso pari a 10,4 kg.

Quando è inserito, il motore-batteria assicura un’autonomia di 80 km con una carica di 3,5 ore. L’eGravel viene offerta in quattro differenti modelli, due con telaio in alluminio e due con telaio in fibra di carbonio. In comune tutte le versioni hanno la forcella in carbonio e i manubri Ritchey, mentre al momento dell’ordine possono esser scelte la trasmissione wireless o con un cambio tradizionale di marca Shimano o Sram.

Sei interessato all'acquisto di Crow eGravel? È attiva una campagna su Indiegogo.

I prezzi variano da €2,375 per la versione in alluminio AL2, fino a €3,699 per la versione in fibra di carbonio CF1.





Crow