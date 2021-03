Kia annuncia la EV6, il suo primo veicolo elettrico

Kia Corporation ha svelato le prime immagini ufficiali della «EV6» – il suo primo veicolo elettrico a batteria dedicato (BEV) costruito sulla nuova piattaforma EV (Piattaforma Modulare Elettrica Globale o E-GMP) della stessa casa automobilistica.

La EV6 è anche il primo BEV Kia di nuova generazione sviluppato secondo una nuova filosofia di design che rispecchia la nuova svolta di Kia incentrata sull’elettrificazione.

«La EV6 incarna allo stesso tempo l’essenza del nostro marchio, ‘Movement that inspires’, e la nostra nuova filosofia del marchio. È stata progettata per ispirare ogni viaggio offrendo un’esperienza istintiva e naturale che migliora la quotidianità dei nostri clienti. In più, è stata pensata per garantire all’utente semplicità, intuitività e integrazione.» ha dichiarato Karim Habib, Senior Vice President e Head of Kia Global Design Center. «Il nostro intento è quello di progettare l’esperienza fisica del nostro marchio e di creare veicoli elettrici audaci, originali e innovativi.»

La nuova strategia di denominazione Kia per i futuri BEV dedicati

Come parte del processo di rebranding dell’azienda, il nome dei nuovi veicoli elettrici a batteria dedicati di Kia seguirà una nuova strategia di denominazione. Il nuovo approccio rende semplice e coerente la nomenclatura degli EV di Kia nel mercato globale.

Il nome di tutti i nuovi BEV dedicati di Kia inizierà con il prefisso «EV» che rende più semplice per il cliente capire quali sono i prodotti di Kia completamente elettrici. Il prefisso è seguito da un numero che indica la posizione dell’auto nella gamma.

Ideata e progettata per incarnare il nuovo slogan del marchio Kia «Movement that inspires», la EV6 sarà presentata in anteprima mondiale nel primo trimestre del 2021.

