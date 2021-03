C40 Recharge, paladina elettrica di Volvo

Una rivoluzione elettrica che punta tutto su comfort e potenza. È quella che si prepara a varare Volvo dopo l’importante annuncio dato dal brand svedese: a partire dal 2030, anche la casa con sede a Göteborg produrrà esclusivamente vetture elettriche. Simbolo di questa rivoluzione “green” sarà la C40 Recharge, suv sportivo che verrà prodotto esclusivamente con motori elettrici. Si tratta di un modello derivato dalla XC40 Recharge - hanno in comune la piattaforma CMA e il sito di produzione, la fabbrica belga di Gent -, ma rispetto a quest’ultimo presenta una vocazione più sportiva, oltre a una serie di innovazioni tecniche.

La C40 Recharge presenterà una trazione integrale basata su due motori elettrici da 204 Cv posizionati sui due assi: in totale, pertanto, la nuova Volvo offrirà una potenza di 408 Cv accompagnata da 660 Nm di coppia. Le prestazioni dichiarate da Volvo sono davvero interessanti: il nuovo suv totalmente elettrico sarà in grado di accelerare da zero a 100 km/h in 4’’9, mentre la velocità massima sarà autolimitata a 180 km/h.

L’autonomia della C40 Recharge non appare strabiliante rispetto ad altri modelli simili, con 420 km garantiti da una batteria agli ioni di litio da 78 kWh; tuttavia non è da sottovalutare il sistema di ricarica: la nuova Volvo potrà essere ricaricata sia in corrente alternata che continua e, soprattutto, con l’utilizzo di una colonnina fast charge da 150 kW sarà possibile caricare l’80% della batteria in soli 40 minuti. Tra le novità “green”, l’assenza dei rivestimenti in pelle. Infine, previsto a bordo l’infotainment basato sui servizi Google.

