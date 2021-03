Svelata l’Hayabusa 2021: il mito Suzuki si rinnova

Velocità estrema. Queste le parole che evoca nella maggior parte degli appassionati di motociclismo la Hayabusa, mito che Suzuki ha portato nel 2021 alla terza generazione. La nuova Hayabusa conferma quelli che sono i punti forti dello storico modello lanciato nel 1999 dalla Suzuki, ma inserisce anche novità importanti sul piano dell’innovazione tecnologica.

A muovere la Hayabusa 2021 è un motore da 1.340cc che vede ridotto qualche cavallo - sono “soltanto” 190 - a causa dell’Euro 5, ma in compenso migliora in erogazione ai bassi e medi regimi, toccando una coppia massima di 150 Nm a 7.000 giri. Il limitatore di velocità, novità assoluta, ferma il tachimetro a 299 km/h. Quanto all’elettronica, la Hayabusa 2021 presenta una piattaforma inerziale a 6 assi accompagnata da una serie di evoluti sistemi elettronici di assistenza, come il sistema di frenata integrale Combinade Brake System. Curatissimi, ovviamente, stile e aerodinamica. La linea del “mostro” Suzuki è ancora ispirata al falco pellegrino giapponese, uccello da cui prende il nome.

Ma le novità ci sono, a partire da un design delle masse più sporgente e dalla coda rialzata, che danno appunto l’impressione di una moto proiettata in avanti, com un falco in picchiata. La figura del pilota si integra perfettamente nella linea della moto, il che aumenta aerodinamicità e stabilità della Hayabusa. Inoltre la posizione di guida è più comoda del passato grazie al manubrio lievemente arretrato rispetto al passato (12 mm). La stabilità è assicurata anche dal telaio a doppia trave con forcellone in alluminio e dalla taratura della forcelli a steli rovesciati a 43mm e dell’ammortizzatore posteriore, entrambi regolabili.