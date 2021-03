Hycore T1 trasforma ogni bici in un’e-bike

Una ruota “smart” in grado di trasformare qualunque bicicletta in un’e-bike. Si chiama Hycore T1 e l’ha sviluppata GhiGo, azienda italiana con sede a Carugate, in provincia di Milano, molto attiva negli ultimi anni nel settore della mobilità elettrica. Sostituendo la ruota posteriore della propria bici con la Hycore T1 è possibile ottenere una vera e-bike: il singolare dispositivo della GhiGo, infatti, è una ruota dal diametro di 28 pollici che presenta una batteria con autonomia di 50 km in una delle tre razze. Nelle altre due, sono alloggiati due motori elettrici da 125 W ciascuno, capaci di offrire una velocità assistita di 25 km/h.

La sostituzione è piuttosto semplice, dato che Hycore T1 può essere montata sia sui modelli con un solo pignone che sulle bici dotate di più marce. Scaricando l’apposita applicazione sul proprio smartphone, inoltre, è possibile collegarsi via Bluetooth ad Hycore T1 per controllare la carica della batteria e ottenere informazioni sul proprio viaggio.