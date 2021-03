In arrivo l’AS2, l'erede del Concorde

Il Concorde, primo jet supersonico mai inventato, ebbe vita breve: dopo una decina d’anni di sperimentazione, nel 1976 furono effettuati i primi voli commerciali, che si conclusero poi 24 anni dopo in seguito al terribile incidente del velivolo Air France schiantatosi poco fuori Parigi, il 25 luglio del 2000. Nel 2003 le uniche due compagnie a utilizzare il Concorde, ovvero Air France e British Airways, misero definitivamente in soffitta il progetto: oltre alla sicurezza, sulla decisione incisero i costi dei viaggi e di manutenzione.

Tuttavia l’idea del jet supersonico a fini commerciali non è stata mai abbandonata. Lo dimostra il progetto della statunitense Aerion Corporation, portato avanti in collaborazione con Airbus. Il “nuovo Concorde” si chiama AS2 e sarà in grado di volare alla incredibile velocità di 1-4 Mach, ovvero 1.610 km/h, oltre la velocità del suono. A bordo dell’AS2 sarà possibile andare da Milano a Londra in 30 minuti, ma allungando la distanza l’impatto di questo jet è ancora più impressionante: una tratta come Londra-New York potrà essere coperta in poco più di 3 ore, mentre Tokyo-Los Angeles in 6. Il tutto in un ambiente extra-lusso: all’AS2 gli 8-10 passeggeri potranno usufruire di un ambiente full digital, cabina insonorizzata, massima connettività e ambiente iper-confortevole con tanto di elettrodomestici di ultima generazione.

Quelli di Aerion hanno pensato anche all’impatto ambientale: AS2 sarà il primo aereo a utilizzare carburanti sintetici realizzati per ridurre l’inquinamento. I primi AS2 verranno costruiti nel 2023 nell’Aerion Park di Orlando, in Florida, mentre i test di prova inizieranno nel 2025. Nel 2027 è in programma il primo volo con passeggeri a bordo.