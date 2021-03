Ruote seghettate per la bici da ghiaccio

Può una bici viaggiare sicura sul ghiaccio? Sì, se ha delle lame seghettate al posto delle ruote come quella lanciata dal canale YouTube The Q in un video che ha collezionato milioni di visualizzazioni. Il filmato mostra l’intero processo di realizzazione della particolare bici e anche i test sul ghiaccio, non tutti di successo. Un esperimento divertente, ma che difficilmente porterà alla commercializzazione di un nuovo tipo di bike.