Renault svela la R5 elettrica (e pensa all’R4)

Per rivoluzionare il futuro da dove partire se non dai grandi successi del passato? Sono molte le case automobilistiche che stanno seguendo questo principio, offrendo versioni elettriche e all’avanguardia di vetture di grande successo realizzate nel corso della loro storia. È il caso ad esempio della Fiat, che da poco ha lanciato la sua La Prima, versione elettrica della 500. E ora anche Renault è intenzionata a seguire la stessa strada con la riedizione a emissioni zero di un vero e proprio classico: la Renault 5.

La casa francese ha svelato la R5 Prototype, un concept che molto presto verrà sviluppato dagli ingegneri Renault con l’obiettivo di lanciare sul mercato un’auto elettrica, funzionale e accessibile a tutti, proprio come l’originale Renault 5. Il prototipo svelato alla stampa è frutto del lavoro di un team guidato dal designer Gilles Vidal, che per la sua creatura ha scelto una colorazione gialla estremamente vivace e accattivante. Su quello che è il progetto R5 elettrica non sono stati forniti dettagli tecnici, ma nella nota pubblicata dalla casa francese si legge che entro il 2025 verranno lanciati 14 nuovi modelli, 7 dei quali saranno appunto spinti da motori totalmente elettrici. Inoltre Renault ha annunciato un importante piano per la riconversione dei veicoli commerciali elettrici in mezzi al 100% a emissioni zero.

Dopo l’annuncio ufficiale da parte del brand francese, sono poi tornate a circolare voci che danno la Renault impegnata a sviluppare, accanto al progetto R5, anche il ritorno elettrico della mitica Renault 4, autentico simbolo dell’affidabilità, della praticità e della longevità del marchio transalpino.

