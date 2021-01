In vendita la Aspark Owl, bolide elettrico

Era una delle hypercar elettriche più attese da parte degli appassionati e ora finalmente è sul mercato: parliamo della Aspark Owl, bolide giapponese ora ufficialmente in vendita in Europa e Nordamerica in soli 50 esemplari al costo di 3 milioni di euro. Un prezzo giustificato dai 1.985 Cv di potenza e da un’accelerazione da zero a 100 km inferiore ai 2 secondi, accompagnate da un’autonomia di 450 km.

