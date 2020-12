Carmen Boulogne, il gioiellino Hispano Suiza

Dopo aver presentato nel 2019 la hypercar elettrica Carmen, la catalana Hispano Suiza rilancia con la versione limitata Boulogne, prodotta in soli 5 esemplari. Costruita a mano e personalizzabile all’estremo, la Carmen Boulogne presenta all’interno finiture extra lusso ed è mossa da quattro motori (due per ruota posteriore) in grado di esprimere da 1.200 Cv e 1.600 Nm di coppia, accelerando da 0 a 100 in 2’’6. La velocità massima è limitata a 290 km/h. Costa 2 milioni di euro.

Hispanosuizacars.com