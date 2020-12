Aptera, la rivoluzione dell’elettrica solare 

Le auto elettriche rappresentano il punto d’incontro tra mobilità e sostenibilità su cui sta investendo fortemente tutto il settore dell’automotive. Eppure all’interno di questo mondo c’è chi si sta spingendo ancora oltre alla ricerca di soluzioni in grado di migliorare il rapporto con l’ambiente. È il caso di Aptera Motors, start-up statunitense che ha deciso di investire nelle auto elettriche alimentate a energia solare. La grande notizia, per l’azienda a stelle e strisce, è che sono aperte le prenotazioni per la sua prima creazione, chiamata semplicemente Aptera.

Si tratta di un’auto davvero particolare, come si nota al primo sguardo: è infatti basata su una piattaforma a tre ruote che le conferisce un aspetto a dir poco futuristico. Guardando ai dati tecnici, emergono dettagli che sottolineano gli importanti investimenti fatti da Aptera: la carrozzeria è in materiale composito, con la parte superiore rivestita da 180 celle fotovoltaiche per un totale di 3 metri quadri. Secondo quanto diffuso da Aptera, questo sistema permette da solo di coprire fino a 72 km, trasportando tre passeggeri. Naturalmente è presente anche un’accumulatore di capacità, disponibile in versioni da 25, 40, 60 e 100 kWh, in grado rispettivamente di caricare energia per coprire 402, 643 e 965 e 1.600 km.

L’autonomia è il fattore su cui l’azienda s’è concentrata principalmente, ma anche in fatto di prestazioni la Aptera si fa apprezzare: all’atto della prenotazione si può scegliere tra la trazione anteriore (da 135 Cv) o integrale (203 Cv); quest’ultima è in grado di toccare i 177 km/h di velocità e accelerare da zero a 100 km/h in soli 3,5 secondi. I prezzi variano dai 25.900 ai 46.900 dollari.