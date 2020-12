Nel 2023 treni a idrogeno in Valcamonica

La Lombardia si conferma tra le regioni d’Europa più pronte a sperimentare la mobilità alternativa. L’ultima notizia a riguardo è il progetto H2ise0 lanciato da Gruppo FNM e Trenord per far circolare entro il 2023 nella zona del Sebino e della Valcamonica dei treni a idrogeno a zero impatto ambientale. Il progetto prevede non solo l’acquisto di nuovi treni a idrogeno che tra tre anni serviranno la linea Brescia-Iseo-Edolo, ma anche la costruzione di centrali per la produzione di idrogeno da destinare ai treni.

L'investimento complessivo è di oltre 160 milioni di euro: all’inizio i convogli saranno 6 ma in futuro si arriverà a 8 e andranno a sostituire i vecchi treni diesel che sono in viaggio ormai dai primi anni ’90. I treni, che verranno affidati in locazione a Trenord, saranno prodotti da Alstom, azienda che ha già avuto modo di misurarsi con la mobilità pubblica: ha fornito alla Germania iLint, il primo treno a idrogeno del mondo, in funzione già dal 2018 nella Bassa Sassonia con servizio passeggeri e capace di percorrere 250mila km. L’impianto di produzione di idrogeno verrà invece realizzato a Iseo, nell’area dove è attualmente situato il deposito di Trenord per i treni diesel: al suo interno conterrà un impianto di produzione, stoccaggio e distribuzione dell’idrogeno.

I treni di H2ise0 entreranno in funzione nel 2023, mentre per il 2025 è prevista di allargare l’utilizzo dell’idrogeno anche alla mobilità pubblica stradale con l’utilizzo di 40 bus in Valcamonica. Nel 2023, inoltre, Trenord metterà in servizio i suoi primi treni elettrici a batteria.

Alstom