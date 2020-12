F9, la via Kymco all’e-scooter

Nella corsa verso la mobilità elettrica, Kymco ha deciso di gareggiare a modo suo. Lo dimostra l’F9, l’e-scooter della casa di Taiwan che adotta soluzioni originali per riuscire ad affiancare alle emissioni zero performance degne dei mezzi a due ruote mossi dai tradizionali motori termici. Ecco, in termini di risultati, il nuovo scooter elettrico Kymco si fa davvero notare: l’F9, infatti, è spinto da un motore elettrico brushless della potenza di 12 Cv (pari a 9,4 kW) che gli permette di accelerare da zero a 50 km/h in tre secondi e di toccare i 110 km/h di velocità massima.

Siamo davanti a prestazioni equiparabili a quelle di una moto da 125cc a benzina, mentre in fatto di autonomia l’F9 garantisce 120 km di raggio grazie alla batteria agli ioni di litio da 96 Volt e 40 Ah fornita di un sistema di ricarica completa che permette di fare il “pieno” in sole due ore. Punto chiave dello sviluppo dato da Kymco è l’idea di dotare la F9 di una trasmissione automatica a due marce, realizzata appositamente per moto elettriche: questa idea permette di aumentare l’autonomia dell’e-scooter migliorandone l’efficienza e, al tempo stesso, di migliorarne le prestazioni in termini di potenza.

L’altro elemento chiave - già visto però a bordo di altri mezzi elettrici - è il fatto che la batteria è integrata all’interno del telaio, una soluzione che ha permesso a Kymco di ridurre a 107 kg il peso dell’F9. L’impronta sportiva dell’e-scooter taiwanese emerge fortemente dal suo design (da notare il codino a punta) e dalla scelta degli pneumatici, dei 14 pollici che garantiscono alta aderenza in curva e, quindi, abbondante divertimento per il pilota.

Kymco.com