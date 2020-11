Parcheggia la Touareg con lo smartphone

Parcheggiare un’auto in uno spazio angusto può essere un’esperienza stressante, soprattutto se il mezzo in questioni è un suv o ha comunque grandi dimensioni. Negli ultimi anni le case automobilistiche hanno messo a disposizione degli automobilisti varie tecnologie di assistenza al parcheggio, telecamere e sensori, ma nel settore finora nessuno s’è spinto più avanti di Volkswagen.

La casa tedesca, infatti, ha dotato la nuova Touareg di un sistema di parcheggio in remoto che consente di manovrare l’auto dell’abitacolo attraverso lo smartphone, come se fosse telecomandata. Il sistema, basato sul Park Assist della Volkswagen e sulla configurazione con quattro telecamere e 12 sensori a ultrasuoni a bordo della Touareg, consente di manovrare il Suv sia dall’interno che dall’esterno. Per parcheggiare, il pilota resta seduto e avvia il parcheggio toccando il tasto P sul touchscreen: la Touareg troverà le aree più idonee e le visualizzerà sul display, permettendo al conducente di scegliere la migliore. A quel punto sul quadro strumenti la Touareg chiederà di scegliere se parcheggiare dall’interno o dall’esterno della vettura: la prima opzione si pratica premendo il tasto Drive posto sotto il pomello del cambio e vede la macchina procedere da sola all’inserimento nell’area di sosta prescelta.

In alternativa, il conducente può selezionare Park Assist con telecomando e, una volta scelto dall’auto, utilizzare l’app VW Remote Park Assist Plus per controllare la Touareg a distanza. Una funzione molto utile quando l’area parcheggio è particolarmente stretta e non si vuole rischiare di rigare la macchina o fare un danno alle vetture che si trovano dietro o davanti.

Volkswagen