L’Hummer elettrico che viaggia anche in diagonale

L’attesa dei fan sparsi in tutto il mondo è terminata: la General Motors ha finalmente svelato il nuovo Hummer elettrico, una sorta di “ossimoro automobilistico” che naturalmente ha acceso la curiosità di molti fin dall’annuncio della sua progettazione da parte della casa di Detroit. Il “mostro” made in Usa - ritenuto da molti il perfetto simbolo del consumismo e anche del menefreghismo nei confronti dell’ambiente di una certa parte d’America - diventa dunque “green”, con l’obiettivo però di non tradire le caratteristiche che l’hanno reso famoso.

La prima grande notizia è che nella sua prima versione - l’Edition 1 - l’Hummer elettrico è stato realizzato solo in versione pick-up, la seconda è che avrà una potenza inusitata per un mezzo a emissioni zero: la nuova creatura della GM è infatti mossa da tre motori elettrici capaci di sprigionare complessivamente 1.000 Cv di potenza e 15.590 Nm di coppia. E attivando la Adrenaline Mode, l’Edition 1 è in grado di accelerare da zero a 100 km/h in appena 3’’: impressionante. Non possono mancare poi la trazione integrale e4WD e le sospensioni attive, ma la vera chicca è rappresentata dalle 4 ruote sterzanti con modalità CrabWalk: si tratta di un sistema che permette all’Hummer elettrico di viaggiare “in diagonale”, ruotando tutte le ruote nella stessa direzione e imitando di fatto il movimento del granchio (“crab” in inglese). Insomma tra potenza e avanzamento in stile granchio chi si metterà alla guida del colosso elettrico della casa di Detroit avrà modo di divertirsi.

Anche perché a garantire la sicurezza c’è un nuovo sistema di assistenza alla guida: tra questi, il sistema di cambio automatico di corsia che in pratica permette all’Edition 1 di sorpassare da sola, senza che il conducente intervenga. Il prezzo per queste diavolerie, naturalmente, non può che essere alto: l’Hummer elettrico Edition 1 arriverà sul mercato a metà 2021 (ma è prenotatile già oggi) al prezzo di 112.595 dollari.