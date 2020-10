Una nuova realtà in Ticino: il Tessin Tuning Club

Spesso appassionati di auto e di Tuning vengono comparati a criminali stradali, a giovani sbandati che corrono oltre i limiti e alterano il loro veicolo per renderlo piu' pericoloso.

Fortunatamente non sempre è cosi', proprio per questo è nato il Tessin Tuning Club, associazione NO-PROFIT Ticinese dedicata totalmente agli appassionati di auto, amanti del territorio e dei viaggi.

Questo Club, creato da due ragazzi del Mendrisiotto nella primavera del 2019, si dedica a organizzare tour sia nella nostra Regione sia su tutto il territorio Svizzero e Europeo. Con questi percorsi dedicati ad appassionati e famiglie si possono visitare passi e valli del Cantone, grandi città svizzere e italiane.

Dopo un anno il team TTC, che aggrega attualmente oltre duemila persone tramite social e chat dedicate alle auto, è attualmente formato da 10 super appassionati che si dedicano ogni giorno alla ricerca di percorsi nuovi e interessanti da proporre a tutti i partecipanti, nel trovare nuove collaborazioni con aziende ticinesi per stimolare il mercato del Cantone e nel rappresentare il club in piu' eventi automobilistici possibili.

Non è cosi' facile gestire sulla strada molte auto assieme quindi tutti gli eventi hanno un numero ristretto di partecipanti, come da accordi presi con la Polizia Cantonale, in modo da garantire la sicurezza di tutti.

Gli eventi si susseguono per 9 mesi l'anno, da Marzo a Novembre, e per chiunque voglia partecipare si puo' mettere in contatto con l'associazione tramite i propri social.

A partire da settembre 2020 il Club, in collaborazione con Ticinonline e 20Minuti ha attivato una rubrica con 3 articoli mensili dedicati al mondo dei giovani appassionati di auto del Ticino. Questi articoli riguarderanno tutti gli aggiornamenti sulle nuove leggi, i confronti di auto nuove, cos'è effettivamente il Tuning e qual è il sottile filo che suddivide modifiche legali da illegali.

Il tuning è passione non per forza fuori dalle regole bensì potrebbe dare piu' sicurezza al veicolo se utilizzato in maniera corretta.

