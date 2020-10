AMI, la minicar per divertirsi in città

Una city-car pura, dalle dimensioni ultraridotte per poter svicolare nel traffico e le grafiche colorate per ammiccare ai giovani. È la Citroen AMI, mini-car elettrica al 100% che la casa francese ha modellato con successo sul concept AMI ONE: è lunga solo 2,41 metri e larga 1,36 - di fatto è più piccola di una Smart - con un diametro di sterzata di 7 metri. Numeri che fanno intendere come la AMI sia in grado di infilarsi in qualunque tipo di parcheggio e giostrare nel traffico senza grandi difficoltà. Ciò che invece non è possibile cogliere al primo sguardo sono le performance incoraggianti offerte dal motore elettrico da 6 kW, capace di raggiungere i 45 km/h e soprattutto di presentare un’accelerazione davvero appagante, almeno per quello che serve a viaggiare tra le strade cittadine.

Detto della sostanza, passiamo all’estetica: in questo senso AMI ha poco da temere in confronto ad altre mini-car. La nuova Citroen, infatti, mette a disposizione degli acquirenti ben quattro kit di accessori da montare da soli con cui gli acquirenti potranno personalizzare la loro vettura. Inoltre ci sono due ulteriori set, chiamati Pop e Vibe, che contengono adesivi e grafiche da applicare alle fiancate, allo spoiler e al tettuccio panoramico. Gli interni sono sobri, si potrebbe dire anche spartani, ma curatissimi e soprattutto funzionali.

La AMI non è dotata di impianto audio o navigatore, ma presenta uno spazio apposito nella plancia per lo smartphone, a cui è demandato l’infotainment. Non c’è climatizzatore - solo riscaldamento - mentre i finestrini non sono elettrici ma a sbalzo, un tocco decisamente vintage che richiama le Citroen del passato. Di positivo, c’è lo spazio interno e la grande luminosità assicurata dalle grandi superfici in vetro. L’autonomia, infine, è quella di un’auto per la città: 70 km assicurati dalla batteria da 5,5 kWh, che si ricarica al 100% in tre ore.