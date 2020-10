Da quando è salito al soglio pontificio, Papa Francesco ha dimostrato una certa sensibilità per i temi riguardanti la sostenibilità ambientale. Logico, dunque, che la prossima Papa-mobile fosse “green”: la Conferenza Episcopale Giapponese ha regalato a Papa Bergoglio una Toyota Mirai modificata, alimentata a idrogeno. Completamente bianca, presenta al posto del tetto una copertura rettangolare in vetro trasparente fatta per viaggiare in piedi.