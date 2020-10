ionBird, l’aereo Rolls Royce che vuole battere ogni primato

Simbolo delle auto di lusso per eccellenza, la Rolls Royce ha deciso di primeggiare anche nel settore della mobilità aerea elettrica con un progetto ambizioso: lo ionBird, l’aereo a emissioni zero più veloce del mondo. Il velivolo vanta ben 500 Cv e secondo l’azienda britannica può toccare una velocità pari a 480 km/h, parecchi in più dell’Extra 330LE, detentore del record con 342,9 km/h.

A oggi, l’aereo marcato Rolls Royce deve ancora staccare le ruote da terra: sono terminati positivamente i primi test, ma il primo decollo è in programma soltanto nel 2021. A differenza dell’Extra 330LE, nato come adattamento a batteria di un aereo a motore termico degli anni ’80, il progetto portato avanti da Rolls Royce è iniziato da zero: l’idea era appunto quella di realizzare un velivolo con un propulsore a zero emissioni con un’alta velocità di punta e una buona autonomia. Secondo l’azienda britannica, lo ionBird dovrebbe arrivare a coprire circa 320 km, una distanza tutto sommato soddisfacente per un aereo pensato per fornire alte prestazioni.

