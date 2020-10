Silver Lightning, due ruote elettrica da record

Un razzo su due ruote, spinto da un motore completamente elettrico. È la Silver Lightning, la moto a emissioni zero realizzato dagli ingegneri danesi di True Cousins che ha stracciato qualunque record in fatto di accelerazione da parte di un mezzo elettrico. La Silver Lightning ha infatti coperto i 400 metri in appena 6’’86 grazie a una potenza di ben 1.632 Cv e a una velocità di punta di 314 km/h. Il primato è stato registrato durante la Santa Pod Raceway, competizione di drag race che si tiene ogni anno in Inghilterra, nel Bedfordshire: otto anni fa, il team Spiderman stabilì un record durato fino a oggi coprendo i 400 metri in 6’’94.

La Silver Lightning ha polverizzato quel primato: dopo 6 tentativi a vuoto (in totale ne aveva a disposizione 9), al settimo la super-moto guidata dal pilota Hans-Henrik Thomsen ha abbattuto il record del team Spiderman fissando un nuovo primato in 6’’87 e volando da zero a 100 km/h in meno di un secondo, ovvero in 0’’9. Successivamente, il primato è stato ulteriormente migliorato di un centesimo di secondo.