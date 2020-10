Polestar Precept, da concept a realtà (sostenibile) 

Dopo il concept, la realtà. Polestar è pronta a produrre in serie una auto elettrica basata sul concept Precept, che aveva riscosso un grande successo tra gli esperti, il pubblico e la critica. Ma l’altra importante notizia è che la nuova auto del gruppo svedese avrà una connotazione “green” che va oltre la propulsione elettrica: verrà infatti prodotta in Cina, in una nuova fabbrica all’avanguardia che sarà a emissioni zero. La sostenibilità sarà il punto forte della nuova Polestar, dato che anche alcune componenti verranno realizzate in modo da avere un basso impatto sull’ambiente.

Gli interni, ad esempio, verranno prodotti con materiali riciclati: i sedili saranno realizzati con un tessuto completamente ricavato da bottiglie riciclate. I tappetini, invece, saranno in nylon 6, materiale ottenuto dalle reti da pesca recuperate. Le parti apparentemente in plastica, invece, saranno composte di un materiale a base di lino che ridurrà il peso degli interni del 50%, con un vantaggio notevole anche in termini di consumi. Quanto agli altri dettagli tecnici, per ora si sa soltanto che l’auto ha un passo di ben 3,1 metri: si tratta dunque di una vettura di dimensioni piuttosto elevate, in cui non sarà stato difficile per gli ingegneri inserire una batteria grande e dall’ampia autonomia.

Ampio, inoltre, l’uso della tecnologia: la nuova Polestar sarà dotata di due radar e di una telecamera ad alta risoluzione per la guida assistita. Inoltre il conducente potrà godere del sistema di infotainment basato su Android già lanciato su Polestar 2: si tratta di una tecnologia in grado di riconoscere il pilota e adattare a lui le impostazioni dell’auto.

Polestar