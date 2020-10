Toyota si prepara ad andare sulla luna

Quale modo migliore di avanzare sul piano tecnologico se non investendo in un’impresa spaziale? Questo il pensiero fatto proprio da Toyota, che ha avviato una collaborazione con l’agenzia aerospaziale giapponese, la Jaxa, per fornire supporto nelle prossime missioni finalizzate al ritorno dell’uomo sulla luna. Toyota e Jaxa stanno così progettando insieme un veicolo lunare pressurizzato per l’esplorazione lunare, battezzato Lunar Cruiser: un nome che richiama il Land Cruiser, una delle vetture di maggiore successo della Toyota. In comune con l’auto, il prototipo lunare ha l’obiettivo di offrire la maggiore sicurezza possibile ai propri passeggeri.

A oggi non è stata definita una data per il lancio del Lunar Cruiser, ma all’inizio del prossimo anno dovrebbero diventare disponibili i componenti di prova con cui il mezzo sarà realizzato. Diffusi, invece, alcuni dettagli su dimensioni e prestazioni: il Lunar Cruiser misurerà quasi 6 metri in lunghezza, sarà in grado di ospitare da 2 a 4 astronauti e avrà un’autonomia di 10mila km garantita dalla presenza di alimentazione fuel cell e pannelli solari.

Toyota.com