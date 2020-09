Bio-Hybrid, il pedalec per la città

La tedesca Schaeffler, colosso che produce componenti per auto, si lancia direttamente nel mondo della mobilità a emissioni zero con la Bio-Hybrid, veicolo a quattro ruote - sul mercato sono ormai identificati come pedalec - in cui la propulsione è data dalla pedalata assistita da un piccolo sistema elettrico a 48 Volt. Bio-Hyrid è pensato per la mobilità e il trasporto merci in città (c’è la versione Cargo realizzata per chi fa consegne) e si basa su una struttura leggera (100 kg nella versione normale) ma robusta.

Rispetto a una e-bike, la Bio-Hyrid offre la stabilità di una vettura a quattro ruote e un ampio equipaggiamento che va dall’illuminazione a LED alla connettività con wi-fi 4G e app da utilizzare attraverso smartphone e smartwatch. La versione base prevede una sola batteria da 1,2 kWh, che assicura 50 km di autonomia e permette al Bio-Hybrid di toccare i 25 km/h; tuttavia può essere aggiunta un’altra batteria per un totale di 2,4 kWh, con l'autonomia che raddoppia (100 km), ma velocità che rimane identica.

