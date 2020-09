TUC Technology: quando l’auto diventa modulare

Nel futuro ognuno di noi potrebbe scegliere come “costruire” la propria auto partendo da una base universale su cui innestare le componenti di cui si ha bisogno o che si preferisce, dai sedili alla plancia, dai sistemi di infotainment a strumenti che oggi ci sembra impossibile immaginare in un’auto, come una macchina per il del caffè. È questa l’idea alla base del progetto di TUC Technology, piattaforma modulare creata a partire dalla piattaforma elettrica MEB di Volkswagen: sulla MEB sono stati inseriti dei connettori modulari TUC.Plug su cui è possibile innestare diversi componenti, “costruendo” appunto l’auto secondo i propri bisogni.

Realizzata insieme a un insieme di partner che vanno da Lavazza a Sabelt fino a Bosch, TUC Technology punta a rivoluzionare e velocizzare la costruzione di un’automobile, in quanto permette di modificare rapidamente l’abitacolo della vettura senza dover cambiare i processi industriali.

Tuc.technology