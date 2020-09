ID.4, il suv elettrico per tutti di Volkswagen

Poco a poco, la Volkswagen sta svelando sempre maggiori dettagli riguardo alla ID.4, il nuovo suv elettrico della casa tedesca che punta, almeno a giudicare da alcuni degli slogan scelti finora, a conquistare una larga fetta di mercato. Esaustiva, in questi termini, la frase utilizzata sui social network per accompagnare il teaser che mostra il frontale della nuova Volkswagen: “un’elettrica per milioni non per milionari”. I prezzi verranno rivelati soltanto dopo la presentazione, in programma il 24 settembre. Mettendo insieme gli indizi spuntati sul web, però, si può già avere un’idea della ID.4.

In Cina, ad esempio, sono filtrate le misure della vettura, inserite da Volkswagen nella documentazione presentata per ottenere l’omologazione nella Repubblica Popolare (l’auto verrà venduta anche lì, oltre che in Europa e negli Stati Uniti): la ID.4 misurerà dunque 4.592 mm di lunghezza, 1.852 mm di larghezza e 1.629 mm di altezza, con un passo di 2.765 mm. Quanto alle specifiche tecniche, Volkswagen ha fatto sapere che la nuova elettrica avrà un’autonomia di ben 500 km, un dato piuttosto alto per una vettura che non mira ad essere acquistata solo da super milionari.

Al momento del lancio, la ID.4 sarà disponibile solo con un singolo motore elettrico e trazione posteriore, ma la casa tedesca ha già previsto di allargare la gamma con varianti a doppio motore elettrico e trazione integrale. Il colosso di Wolfsburg ha poi anche pubblicato immagini degli interni: l’auto sarà spaziosa, avrà una plancia essenziale e con l’opzione di un tetto panoramico. Inoltre avrà la ID.Light, la striscia luminosa sotto il parabrezza che invia segnali di diverso colore per assistere il pilota alla guida.

Volkswagen.com