L’idea circola da tempo tra i principali produttori di moto, ma stavolta Yamaha sembra davvero intenzionata ad andare in fondo: nel presentare il tre-ruote Tricity 300, infatti, la casa giapponese ha affermato di essere al lavoro per realizzare una moto che non cade. In passato Yamaha ha presentato alcuni concept, come Motorbot e Motoroid 3D, ha ora il progetto sarebbe passato a un livello successivo.