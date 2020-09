MC20, l’ultimo bolide Maserati dal futuro ibrido

Anche Maserati si adegua alla rivoluzione dei motori alternativi e così ecco che l’attesissima MC20, presentata la scorsa settimana, monterà presto anche un motore mild-hybrid accanto a quello termico. Una scelta possibile grazie al massiccio investimento della casa del Tridente nello sviluppo di un propulsore in grado di assicurare alte prestazioni, il marchio di fabbrica dell’azienda di Modena insieme al lusso. Dopo la Ghibli Hybrid, l’auto con il primo motore ibrido Maserati, a Modena si continua dunque a pensare “elettrico”.

Nell’attesa, la MC20 appassiona già così: una supersportiva che si presenta come l’erede della mitica MC12 ed è stata progettata per lasciare tutti a bocca aperta. Il punto di forza è ovviamente il motore, sviluppato insieme all’Innovation Lab di Modena: si chiama Nettuno ed è un turbo V6 3.0 litri da 630 Cv e 730 Nm di coppia, realizzato grazie a una tecnologia sviluppata in Formula 1. Un’innovazione permette al propulsore di pesare appena 1.500 kg, un fattore che unito alla scocca in fibra di carbonio permette alla MC20 di presentare un rapporto peso/potenza strepitoso, con prestazioni esaltate anche dalle caratteristiche aerodinamiche scelte dagli ingegneri Maserati.

La MC20 supera i 325 km/h di velocità massima e presenta un’accelerazione da zero a 100 km/h in meno di 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in meno di 8,8 secondi. Numeri da urlo per una vettura che anche nello stile riafferma prepotentemente lo stile Maserati: basti pensare alle portiere “butterfly” che si aprono verso l’alto. L’innovazione, invece, sta nella nuova calandra che presenta il logo del Tridente al centro. Per il resto design pulito e sobrio: niente trucchi, ma MC20 è tutta sostanza.

