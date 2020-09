Giappone, un successo la “prima” dell’auto volante

Le auto volanti hanno rappresentato il futuro nell’immaginario di scrittori e registi, basti pensare a “Blade Runner” alla trilogia di “Ritorno al Futuro”. Negli ultimi anni, in particolare con lo sviluppo della tecnologia dei droni, quello che era un sogno s’è trasformato in un obiettivo da raggiungere per diverse aziende nel mondo. Tra queste anche la giapponese SkyDrive, compagnia nata nel 2018 proprio con l’obiettivo di produrre e vendere auto volanti e che recentemente ha raggiunto un traguardo importante. Uno degli ultimi modelli della SkyDrive, l’SD-03, ha infatti effettuato il suo primo volo ufficiale: il test è stato un successo e ha rilanciato le ambizioni dell’azienda.

“Il nostro obiettivo è una società in cui le auto volanti rappresentino un mezzo di trasporto accessibile a tutti - ha dichiarato il presidente della SkyDrive Tomohiro Fukuzawa -, garantendo sicurezza e comodità alle persone”. Nello specifico, la SkyDrive punta a mettere in commercio un auto volante a due posti entro il 2023: un traguardo piuttosto ambizioso, soprattutto pensando alla rivoluzione della regolamentazione della circolazione stradale e aerea che il lancio di questi velivoli comporterebbe. Nonostante ciò, però, c’è chi crede fortemente in questo progetto, come Toyota e Panasonic, due grandi brand che hanno deciso di finanziare SkyDrive.

Nel frattempo, però, l’azienda di Tokyo fa progressi. A oggi l’SD-03 è il più piccolo veicolo al mondo in grado di decollare e atterrare in verticale, grazie ai suoi 8 motori a elica. A oggi, il prototipo della casa giapponese ha un’autonomia di appena 10 minuti e il prossimo step degli ingegneri nipponici è proprio quello di estenderne il raggio ad almeno 30 minuti.