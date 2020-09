Il futuro dell’elettrico nelle batterie litio-zolfo?

Secondo molti esperti, il futuro dei motori elettrici risiede nello sviluppo delle batterie al litio-zolfo: presentano infatti una maggiore densità rispetto alle normali batterie agli ioni di litio e dunque a parità di grandezza e di peso sono in grado di stoccare una maggiore quantità di energia. Inoltre, costano meno. Due motivi che spiegano perché l’industria automobilistica, ma non solo, stia provando a esplorare questa tecnologia, per comprenderne limiti e difetti, in particolare legati alla sicurezza e alla sua stabilità.

In questo senso una notizia importante arriva dall’Inghilterra, dove la Oxis, compagnia specializzata nella produzione di batterie, ha annunciato di aver messo a punto una batteria al litio-zolfo estremamente affidabile e ad alte prestazioni: la Oxis ha sviluppato una batteria capace di contenere 470 Wh/kg di energia, ma punta ad aumentare presto tale capacità fino a 500 Wh/kg entro il 2021 e addirittura 600 Wh/kg entro il 2025. Numeri importanti, se si pensa che le batterie tradizionali agli ioni di litio si fermano a 265 Wh/kg. Le nuove batterie Oxis saranno montate sull’eColt, aereo a emissioni zero della Texas Aircraft Manufacturing (nella foto in alto).