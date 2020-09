Hovding, l’airbag salva-ciclisti

Sembra un semplice scaldacollo, ma in realtà è un dispositivo di sicurezza hi-tech per ciclisti: parliamo di Hovding, airbag per bici sviluppato dall’omonima azienda svedese. Si indossa attorno al collo (pesa 800 g) e si attiva grazie a sensori che monitorano i movimenti del ciclista 200 volte al secondo: in caso di sbalzo, un airbag si apre in un decimo di secondo coprendo tutta la testa, come l’enorme cappuccio di un impermeabile.

Costa 299 Euro e se siete interessati potete acquistarlo cliccando qui

Hovding