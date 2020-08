500e La Prima, il gioiello elettrico Fiat

Olivier François, presidente di Fiat Brand Global, che guida nello storico impianto di Mirafiori, passa per il Lingotto e alla fine arriva fino al Po: l’azienda italiana ha scelto di lanciare così, con un video che vede in prima linea uno dei suoi massimi dirigenti, la nuova 500e La Prima, versione elettrica dell’auto simbolo della Fiat che arriva sul mercato con grandi ambizioni. Già perché nel corso dello sviluppo de La Prima gli ingegneri della Fiat si sono accorti che la piccola elettrica poteva davvero competere sul mercato con marchi che sull’elettrico stanno lavorando da più tempo.

La nuova 500e, infatti, vanta numeri molto interessanti soprattutto per ciò che riguarda l’autonomia, elemento che quando si parla di auto a emissioni zero rappresenta sempre un valore fondamentale: La Prima si presenta con 320 km di autonomia secondo il ciclo WLTP e ben 458 km nel ciclo urbano. Numeri che la pongono in posizione di vantaggio rispetto ad altre piccole elettriche come la Honda E, che pur costando poco meno si ferma a 220 km, o alla Dacia Spring, ultima nata del gruppo Renault che arriva a 200 km di autonomia.

Il segreto de La Prima è una materia da 42 kWh equipaggiata con ricarica Fast Charge fino a 85 kW: in pratica, la nuova 500e è in grado di ricaricare l’80% della sua batteria in soli 35 minuti, mentre bastano 5 minuti di ricarica per aggiungere 50 km al raggio della vettura, una soluzione assai utile in momenti d’emergenza. Questi risultati rappresentano un traguardo eccezionale per Fiat, soprattutto se abbinati alle prestazioni de La Prima, che col suo motore da 87 kW riesce a toccare i 150 km/h di velocità di punta e ad accelerare da zero a 100 km/h in appena 9 secondi.

Fiat