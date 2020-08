Presto Shanghai avrà i suoi taxi a guida autonoma

Molto presto a Shanghai sarà possibile prendere un taxi guidato da… nessuno: confermandosi il paese più all’avanguardia nel settore, la Cina ha infatti detto sì al RoboTaxi, servizio che prevede il trasporto di passeggeri su auto a guida autonoma. Il passo avanti è stato dettato da un accordo tra le autorità e AutoX, la startup lanciata dal colosso Alibaba capace di raccogliere negli ultimi tempi finanziamenti per 100 milioni di dollari, alcuni dei quali provenienti dal fondo cinese Plug & Play e da Dongfeng Motor.

L’accordo prevede che a Shanghai circoli una flotta di 100 veicoli a guida autonoma che potranno essere chiamati dagli utenti attraverso AutoNavi, applicazione che riprende i servizi di app come Uber, aggiungendo navigazione, mappe e possibilità di prenotare i trasporti. Secondo quanto riportato dalla stampa cinese, Shanghai sarebbe solo la prima città a usufruire del servizio che molto presto si espanderà ad altre metropoli cinesi come Shenzhen, Wuhan e Wuhu. AutoX ha in mente un’espansione costante che naturalmente prevede anche l’approdo a realtà fuori dalla Cina: l’obiettivo è portare i RoboTaxi ovunque nel mondo e la startup di Alibaba ha già ottenuto una licenza per i taxi a guida autonoma in California.

Tuttavia l’iniziativa di AutoX non è l’unica sul punto di partire. Nel distretto di Jiading anche altre imprese hanno avviato progetti pilota, il più consistente è quello di Didi, azienda che ha investito la bellezza di 500 milioni di dollari nei veicoli a guida autonoma e che pensa di portare sulle strade della Cina un milione di auto senza pilota entro il 2030.

AutoX.ai