iNext, tre versioni per il suv “green” Bmw

Nel recente passato abbiamo sottolineato come Bmw stia concentrando i suoi sforzi tecnologici sui motori a idrogeno, tuttavia la casa di Monaco di Baviera non tralascia neanche il settore delle auto elettriche. Importanti novità a riguardo sono attese a breve, quando la casa tedesca presenterà la sua iNext, suv elettrico che andrà a battagliare sul mercato con grandi ambizioni. Per distinguersi dalla concorrenza, Bmw sembra puntare su alcune caratteristiche che da sempre la contraddistinguono: potenza e velocità.

La nuova iNext, infatti, verrà immessa sul mercato in tre versioni differenti dai 300 ai 600 cavalli. Per la precisione, il suv elettrico Bmw sarà lanciato in una versione entry level da 308 cavalli, una media da 522 e una top di gamma da ben 610 cavalli. Per tutte e tre i modelli la potenza sarà assicurata da un sistema a doppio motore e dalla trazione All-Wheel Drive (AWD), ovvero la trazione integrale che ripartisce la coppia-motrice sviluppata dai motori a tutte e quattro le ruote.

Quanto agli interni, le iNext garantiranno una costante interazione tra l’auto e il conducente e i passeggeri: touch la parola chiave, dato che la vettura sarà dotata di diversi materiali sensibili al tocco. Accanto al brivido della velocità, dunque, Bmw vuole assicurare anche un certo livello di comfort. Non si conosce ancora con precisione la data in cui la iNext verrà immessa sul mercato, tuttavia dalla Baviera fanno sapere che la produzione in larga scala inizierà nel luglio 2021. Poche settimane dopo, dunque, il suv elettrico potrebbe fare la sua comparsa negli show-room europei, per la gioia di tutti i fedelissimi del brand Bmw.

