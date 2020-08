Skoda, Enyaq iV si presenta il 1 settembre

C’è una data per il lancio della Skoda Enyaq iV, il suv elettrico che diverrà il modello di punta del settore emissioni zero della casa di Mlada Boleslav. La presentazione dell’auto avverrà il 1 settembre e rappresenterà l’evento clou delle celebrazioni per i 125 anni dell’azienda ceca. Nello svelare la data di lancio, Skoda ha anche mostrato un teaser in cui si intravede il profilo della Enyaq iV, auto di cui qualche settimana fa sono state diffuse le caratteristiche tecniche.

Il suv elettrico Skoda sarà disponibile in cinque differenti versioni, quella meno performante avrà una batteria da 55 kWh, un motore da 109 kW e un’autonomia di 340 km. La Enyaq iV top gamma, invece, avrà una batteria da 80 kWh, un doppio motore da 225 kW e un’autonomia che arriverà a toccare i 460 km. Enyaq iV rappresenta il primo passo di un massiccio investimento di Skoda nel settore delle emissioni zero: complessivamente l’azienda ceca investirà 2 miliardi di euro entro in 2021 per lo sviluppo di auto elettriche e di sistemi per la mobilità ecologica.

