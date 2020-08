Mustang Mach-E, un’elettrica da 1.400 cavalli

Sono tante le case automobilistiche che di questi tempi si stanno impegnando in progetti di auto elettriche ad alte prestazioni, nel tentativo di dimostrare che la velocità e l’emozione sono due caratteristiche che non appartengono solo alle vetture dotate di motore a scoppio. Anche Ford ha deciso di recitare la sua parte con la Mustang Mach-E 1.400, un bolide che - come suggerisce il nome - nasconde sotto il cofano un motore da 1.400 Cv di potenza. La Mustang Mach-E 1.400 è il primo modello al 100% elettrico di Ford, sviluppato attraverso una collaborazione con Rrt Vehicles che ha superato le 10mila ore, e dovrebbe arrivare in Europa all’inizio del 2021.

La nuova supercar elettrica della casa di Detroit ha ben 7 motori: tre sono piazzati al differenziale anteriore, gli altri quattro sono nella parte posteriore, sovrapposti e con un singolo albero di trasmissione che li connette ai differenziali. Com’è facile capire, una struttura del genere rappresenta un vero spasso per gli appassionati della messa a punto: le possibilità di configurazione del motore sono innumerevoli, il che fa della Mustang Mach-E 1.400 una supercar data ad ogni genere di impegno o divertimento, da quello in pista al drifting.

Quanto al design, Ford s’è lascia ispirare da tanti altri elementi delle proprie auto da corsa, che però sono stati ottimizzati attraverso il lavoro effettuato fianco fianco con Rtr. Inoltre, sono stati inseriti materiali di ultima generazione: il tetto è il fibre composite organiche, mentre il resto della vettura è in fibra di carbonio. La batteria da 56,8 kWh viene raffreddato durante la carica con un refrigerante dielettrico, che velocizza la ricarica.

Ford