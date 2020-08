Fllow, scommessa targata Fuell

Da Buell a Fuell: l’azienda di East Troy, Wisconsin, rinasce con un’iniziale diversa e con una linea di motori decisamente differente dal passato, ma recuperando la passione delle origini. Lo spirito della Buell Motorcycle Company, fondata da Erik Buell nel 1983 e sparita nel 2009 a causa dello scarso successo di alcuni modelli, si riversa così nella Fuell Motorcycle, start-up appena nata che si propone di produrre mezzi per la micromobilità a emissioni zero, con l’obiettivo di immettere sul mercato mezzi di trasporto sostenibili.

Rispetto alla Buell, quelli della Fuell possono sembrare traguardi assai diversi, invece a ben vedere si tratta sempre di innovare o comunque di portare uno sguardo diverso in uno specifico settore: a partire dagli anni ’80 Buell provò a costruire moto in grado di restituire un grande piacere di guida anche a chi non aveva molta esperienza nel mondo delle due ruote, per cui l’azienda del Wisconsin si trovò a focalizzare il suo lavoro più su comfort e maneggevolezza che sulle prestazioni; con Fuell, invece, l’obiettivo s’è spostato sui mezzi di trasporto urbani non inquinanti. Nel 2019 venne presentata la prima e-bike di Fuell, un modello caratterizzato da doppia batteria e trasmissione a cinghia.

Ora, invece, sta per essere scoperta la Fllow, una moto elettrica dal design molto ricercato la cui caratteristica peculiare è rappresentata dal sistema di ricarica rapido, che permette di “fare il pieno” in 30 minuti, assicurando al mezzo un’autonomia di 150 miglia, pari a oltre 240 km. Il motore, un powertrain da 35 kW in grado di assicurare 750 Nm di potenza, può spingere la Fllow fino a 85 miglia orarie (136 km/h) - ma la moto esce di fabbrica limitata a 55 miglia (88 km/h). Ma la vera innovazione introdotta da Fuell sta nella “modularità” di motore, batteria e sistema di ricarica, che possono essere periodicamente aggiornati e potenziati rivolgendosi all’azienda.

Fuell.us