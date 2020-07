Tesla, Musk mostra una foto della Giga Berlin

C’è tanta curiosità intorno alla Giga Berlin, la fabbrica europea in cui Tesla costruirà le sue nuove Model Y e Model 3 per il mercato del Vecchio Continente. Il patron dell’azienda di San Carlos, Elon Musk, ha pubblicato sul suo profilo Twitter un’immagine 3D di come la mega-fabbrica apparirà a lavori ultimati in in Germania. L’impressione è che la Giga Berlin sarà un impianto futuristico, alimentato - non sappiamo se esclusivamente - con energia solare: sul tetto della struttura è ben evidente, infatti, un gran numero di pannelli solari.

La fabbrica futuristica “potrebbe avere uno spazio rave indoor/outdoor sul tetto”, ha scritto Musk: nella foto, effettivamente, si nota uno spiazzo che, più che per meeting aziendali, sembra adatto a concerti ed eventi… Ma è un altro il dettaglio che ha catturato l’attenzione dei follower di Musk: sempre sul tetto, infatti, è presente una piscina. A chi gli domandava se quella fosse effettivamente una vasca, Musk ha risposto in maniera secca: “Certo”. La Giga Berlin dovrebbe iniziare la produzione nel 2021, sfornando 10mila veicoli a settimana e impiegando una forza lavoro di 12mila persone, almeno nella prima fase di avvio della struttura.