XP-1, sul web il profilo del “mistero” Hyperion

Hyperion, azienda californiana che ha puntato forte sulla mobilità a idrogeno, avrebbe dovuto presentare ad aprile scorso la sua XP-1, una supercar con prestazioni capaci di far impallidire le vetture da corsa a motore. Il coronavirus ha ovviamente stravolto i piani di lancio del progetto, ma il profilo della XP-1 è apparso in un video lanciato sul web dalla Hyperion: nel filmato a tema fantascientifico la casa statunitense ricorda che l’idrogeno è l’elemento più abbondante in natura e che dunque le auto a idrogeno rappresentano il futuro della mobilità, anche di quella che punta a dare emozioni attraverso la velocità.

Fatto sta che da quando è partito il progetto (nel 2016) a oggi, l’elettrico pare aver superato l’idrogeno, almeno nei piani dei principali produttori di automobili. Hyperion, dunque, lancia un segnale: “Ci siamo anche noi”, sembrano dire dalla California, sottolineando anche che il loro progetto ha avuto pieno sostegno da parte degli investitori. Al magazine specializzato Green Car Reports, infatti, la Hyperion ha fatto sapere di aver ricevuto diversi milioni di dollari di finanziamento da parte di hedge fund e società di capitali, costruendo un progetto per il quale è stato necessario impiegare oltre 200 lavoratori. La casa californiana non ha spiegato cosa si cela dietro la sigla XP-1, ma ha fatto sapere che per realizzare la supercar sono state utilizzate tecnologie sviluppate dalla Nasa.

Ad oggi, non esiste nessuna supercar mossa da un propulsore a celle a combustibile a idrogeno come la XP-1 che, secondo il produttore, sarà in grado di assicurare una maggiore autonomia rispetto alle auto elettriche a batteria, con tempi di rifornimento nettamente più rapidi, simili a quelli delle attuali auto a benzina.