Skoda Slavia, uno sguardo al futuro per celebrare il passato

Un progetto speciale per commemorare la fondazione della Skoda, nell’ormai lontano 1895. È la Slavia, una concept car realizzata da 31 tirocinanti della scuola professionale Skoda per ricordare la nascita dell’azienda di Mlada Boleslav: il nome, infatti, si rifà alle prime biciclette prodotte dai fondatori Václav Laurin e Václav Klement. La Slavia - settima concept car creata dal 2014 a oggi dal centro di formazione Skoda - ha radici nel passato e tante idee che vengono dal futuro.

Il punto di partenza dei tirocinanti è stata la Scala, modello compatto che è stata trasformata in una spider dall’anima sportiva, dal design marcato e aggressivo. Ma parecchi spunti sono arrivati anche dalla 1100 OHC, prototipo sportivo creato nel 1957, un’auto da corsa a due posti scoperta, che Skoda aveva progettato per le gare endurance. I tirocinanti hanno dunque modificato la carrozzeria della Scala, rinforzato il pianale, rimosso il tetto e saldato le porte posteriori trasformando così un modello compatto con coda spiovente e con spazio in abbondanza per cinque persone in una biposto a due porte dall’aria davvero “cattiva”.

Modifiche sono state indotte anche all’aerodinamica: dietro ai sedili è stata inserita una copertura speciale con le sporgenze tipiche della spider che passa fluidamente al portellone del bagagliaio, che presenta uno spoiler integrato. Il motore a benzina della Slavia è quello già presente sulla Scala, un propulsore a benzina 1.5 TSI con 110 kW e il cambio DSG a 7 rapporti, capace di esprimere 150 Cv di potenza. Quanto allo stile, i tirocinanti hanno scelto la colorazione White Crystal Blue, che contrasta con i dettagli neri sui paraurti e le minigonne laterali.

