Confederate Motorcycles: tre moto per pochi

Amanti delle moto stravaganti, preparate a sobbalzare per i nuovi modelli che la Confederate Motorcycles sta per lanciare sul mercato. Si chiamano Hellcat, Hellcat Speedster e Wraith e sono state presentate dalla casa dell’Alabama come alcune delle loro migliori produzioni degli ultimi anni. Base di partenza per le prime due è la Harley Davidson FXDR, che fornisce alla Hellcat e alla Hellcat Speedster il telaio, le sospensioni e soprattutto il motore, uno Screaming Eagle 117 da 1.917 cm3 e 110 cavalli.

Il resto della componentistica, invece, è opera della Confederate Motorcycles, che si conferma un brand esclusivo con l’utilizzo di molte le parti in fibra di carbonio e leghe di ultima generazione. Il prezzo per entrambe è piuttosto alto, circa 45mila dollari per la Hellcat e addirittura 75mila dollari per la Speedster, che presenta anche componenti in alluminio. Per la Wraith, invece, il costo schizza addirittura fino a 155mila dollari, un prezzo che la casa dell’Alabama giustifica con l’utilizzo del telaio in fibra di carbonio della CX-4 e di un motore V-twin S&S X-Wedge disponibile in due versioni, da 117 o da 132 pollici cubi.

CombatMotors.com